Inglaterra decidió boicotear y no participar de los primeros tres mundiales, en disputa permanente con la FIFA y con el convencimiento absoluto de que eran el indiscutido mejor equipo del globo terráqueo. Mientras el fútbol evolucionaba en Sudamérica y en el resto de Europa, la soberbia inglesa ponderaba a su selección como un equipo imbatible -no había sufrido derrotas en su territorio ante rivales no pertenecientes a Gran Bretaña desde 1863 y apenas había caído frente a Irlanda en Goodison Park en 1949- al que ni siquiera le hacía falta demostrar su valor.