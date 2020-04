“Es totalmente inconcebible que sigamos advirtiendo esto. África no es un laboratorio de pruebas. Me gustaría denunciar vivamente esas palabras denigrantes, falsas y, sobre todo, profundamente racistas. Ayuden a salvar África del actual COVID-19 y aplanar la curva. Salvémonos de este virus loco que está desplomando la economía mundial y devastando la salud de las poblaciones en todo el mundo. ¡No tomen a los africanos como ratas de laboratorio! Es absolutamente asqueroso. Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones de esas horrendas conspiraciones”, expresó Didier Drogba, ex futbolista oriundo de Costa de Marfil.