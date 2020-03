Que Stern haya cambiado de opinión no quiere decir que lo haya hecho la NBA, aunque es muy interesante conocer la opinión del comisionado Adam Silver, quien a principios del 2019 se mostró muy abierto para hacer un serio análisis de los pro y contra de la legalización. “No tenemos problemas con lo que hacen los jugadores fuera de temporada, porque en algunos estados la marihuana es legal y no queremos decir lo que deben hacer. Pero sí creo que tenemos un problema si los jugadores fuman durante la temporada. Es un deporte y uno de los motivos por el que tenemos esta regla porque hubo una época no hace mucho tiempo en la que un grupo de jugadores, del sindicato, creía que se estaba consumiendo demasiado... Sabemos que algunos lo usan como un sedante y no como un mejorador de rendimiento. Lo toman para calmarse y de vez en cuando... Con eso no hay un gran problema. El tema es que hay otra cantidad de jugadores que consume mucha marihuana. Ellos me hablan de ansiedad y los entiendo. Como entiendo las propiedades medicinales ya comprobadas. Pero, a la vez, nosotros queremos que los jugadores estén en gran forma física y fumar, por ejemplo, no hace bien a los pulmones. Sé que no es cool que la liga siga haciendo test de marihuana, pero es un tema complicado. Porque si algún día cambiamos la política estaremos dando un mensaje fuerte a los jóvenes porque, al final del día, lo que más queremos es enseñarles a nuestros jóvenes a cómo usar estas sustancias apropiadamente, con responsabilidad, para que (las drogas) no tomen el control de sus vidas”, reflexionó.