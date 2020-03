“Me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no con el resultado de un juego; es tiempo de estar unidos no de viralizar por banalidades”, escribió Vikonis en su cuenta de Twitter al referirse a una publicación del Puebla en la que el equipo derrota con un gol del sudamericano a Cruz Azul, su próximo rival cuando se reanude en Clausura.