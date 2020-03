Se trata de Jonathas de Jesus, el futbolistas brasileño que se desempeña en el Elche y que sufrió a flor de piel todos los síntomas de esta pandemia. "Ni siquiera tenía fuerzas para moverme. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma. Si yo soy deportista y me sentí así, imaginate cómo se sentirá una persona mayor”, reveló en una entrevista con el diario brasileño O Globo el delantero que, afortunadamente ya fue dado de alta.