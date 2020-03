El Bambino fue muy recordado por sus conflictos con entrenadores y compañeros de equipo. “No tenía la cabeza de un gran profesional de fútbol, él pensó que con poco entrenamiento iba a lograrlo todo. El talento lo tenía, pero si no te cuidás un poco, te pasa factura el tiempo. A los 30 años era un ex jugador y eso a uno le duele porque tenía un corazón enorme”, agregó el ex defensor argentino.