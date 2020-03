Tokio 2020 jura que los Juegos serán seguros, que aquel accidente nuclear no será un problema para la salud de ningún visitante. Quizás no tenga ni siquiera que probarlo, al menos no en las fechas de julio y agosto originalmente previstas. Seiko Hashimoto, ex deportista y ministra japonesa para los Juegos, dijo la semana pasada que Tokio no está obligado a celebrar los Juegos entre el 24 de julio y el 9 de agosto, y que el COI tampoco puede cancelarlos si eso sucede.