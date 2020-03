“Hubo observaciones, es suponer solamente, no hay delitos, no han terminado de dictaminar para entonces decidir. La verdad que fue un poco adelantado y alevoso decir si sí encontramos irregularidades. Todas las dependencias tenemos irregularidades, todas las secretarias tienen observaciones, pero de eso a decir que hay delitos graves de corrupción pues dista mucho”, dijo la ex atleta.