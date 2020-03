Pues bien, El Chiringuito, reconocido programa español dedicado al fútbol, continuaron siendo lapidarios con el argentino. El debate transcurrió bajo el título “¿está Messi en su peor momento?”. Y si bien algunos de los presentes, como el ex jugador del Barça Lobo Carrasco, lo defendieron, otros lo criticaron duramente. Como el periodista Paco García Caridad, quien opinó: “La mentalidad de Messi no es la misma, porque no tiene a Luis Suárez. Y tiene a un tío, que es Griezmann, que no le vale. Messi cada vez será peor, aunque se reconvierta en un jugador que sale desde atrás, pero ya no es el mismo. Es peor que antes, porque la edad no pasa en vano, es ley de vida”.