Aseguró que la peor parte de la enfermedad, es que “Helen ya no puede caminar. Creo que lo de la memoria es lo de menos, pero caminar ya no es posible. La memoria es algo que podemos manejar”. Agrega que “ella necesita amor porque está perdida. Lleva cuatro años viviendo con demencia y he visto la degradación, en términos humanos, de la persona que amo”. Y reconoce que “sé que puede llegar un día en que Helen no pueda recordarme, pero le doy besos y abrazos siempre, todos los días e intento atesorar cada momento. Soy muy feliz al dárselos”. De llegar ese momento es posible que él deba recordarle su historia de amor como pasaba en la película Diario de una Pasión, donde uno de los protagonistas (Ryan Gosling) le contaba a diario a su mujer cómo fue su relación para que ella (Rachel McAdams) no la olvide, ya que también sufría de demencia.