En efecto, la Mamba Negra siempre quiso ser como Jordan. Hasta superarlo. Fue Phil Jackson, gestor del mejor Air Jordan y el responsable del despegue de Kobe el que propició el primer contacto en 1999 para que Su Majestad le diera consejos en pos de que se transformara en un jugador de equipo. “Esa primera vez me miró y me dijo, ¿trajiste las zapatillas?”, recordó el desafío. “Podía ser un dolor en el culo, pero podía sacar lo mejor de tí. Hace un par de meses me mandó un texto. Me dijo: 'Estoy tratando de enseñarle a mi hija tus movimientos, ¿qué piensas.? Le pregunté qué edad tenía. Dijo 12. Le dije a los 12 estaba jugando al béisbol”, rememoró.