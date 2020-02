¿Cuánto perdió Real Madrid sin el apetito de CR7? “Perdió mucho gol. Era una obviedad que iba a pasar. No solo gol, Cristiano Ronaldo también te da muchísimas otras cosas. Ya lo había dicho, me parece normal. Un jugador que te hace 50 goles por temporada que ya no lo tengas, quieras o no se nota. El Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Cristiano te hace 50 goles por temporada”, explicó.