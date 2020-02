“Era un tipo sano y no tenemos forma de entender un ataque cardíaco como este”, señaló Luiz Antonio quien contó que estaba en la casa de su pareja cuando perdió la vida y que no pudo llegar con vida al hospital. “Estaba en la casa de su novia. Él y Angélica habían estado saliendo durante un mes. Llamaron al Departamento de Bomberos, incluso le aplicaron adrenalina en las venas, pero André no pudo reaccionar. Ni siquiera lo llevaron al hospital, no”, explicó.