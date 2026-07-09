Ex campeón mexicano regresa al boxeo tras firmar un jugoso contrato: “Vamos a dar un golpe de autoridad”

Ex campeón mexicano regresa al boxeo tras firmar un jugoso contrato ( Reuters/Lee Smith)

Una gran figura del boxeo mexicano alista su regreso al cuadrilátero, y no es Saúl Canelo Álvarez, se trata de un ex campeón que conquistó la división de los pesos pesados en 2019. Su nombre se puso en la agenda del pugilismo nacional por los triunfos que consiguió en el despunte de su carrera.

Sin embargo, algunas derrotas y la pérdida de sus cinturones hicieron que su nombre pasara a segundo término. Ahora para mediados de este 2026 buscará ponerse nuevamente en el plano internacional del boxeo con peleas estelares tras conseguir un contrato clave en este momento de su carrera.

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Se trata del regreso de de Andy Ruiz Jr. al boxeo de la mano de Matchroom Boxing, este miércoles 8 de julio quedó confirmado con la firma del peleador mexicoamericano con la promotora, en una etapa en la que busca relanzar su carrera en la división de peso pesado.

Se trata del regreso de de Andy Ruiz Jr. al boxeo de la mano de Matchroom Boxing (EFE)

Andy Ruiz Jr. firma con importante promotora

La promotora informó que la fecha de la próxima pelea de Andy Ruiz se dará a conocer este viernes 10 de julio. El boxeador tendría negociaciones avanzadas para enfrentar al polaco Damian Knyba el 4 de septiembre en Newark, Nueva Jersey, pues sería la primera pelea que estaría coordinando la promotora que anteriormente colaboró con Canelo Álvarez

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Andy Ruiz celebró el acuerdo en declaraciones difundidas por la empresa. “Estoy muy feliz y agradecido por firmar con Matchroom y dar otro paso hacia adelante para continuar mi misión de convertirme en dos veces campeón del mundo para México”, expresó.

En otro mensaje compartido por la promotora, el peleador agradeció a su equipo de trabajo. “Gracias a todos mis entrenadores por seguir creyendo en mí. Vamos a dar un gran golpe de autoridad en la división de peso completo”, dijo.

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Andy Ruiz Jr. firma con importante promotora (Reuters/Andrew Couldridge)

El anuncio llega en medio de la expectativa por su vuelta a la actividad. Matchroom comunicó la firma con un mensaje breve y señaló que Ruiz tiene una cuenta pendiente en la división de los pesos pesados.

El propio boxeador también vinculó esta etapa con una nueva oportunidad en su carrera. “Creo que todo sucede por una razón y estoy muy agradecido con Dios por darme una segunda oportunidad para hacer las cosas bien”, afirmó.

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Su poca actividad en los últimos años

El peleador mexico-americano llega a esta nueva etapa después de un periodo con escasa actividad, pues apenas suma tres peleas en más de seis años. Desde que perdió el campeonato mundial ante Anthony Joshua en diciembre de 2019, su trayectoria perdió continuidad. Su combate más reciente terminó en empate frente a Jarrell Miller.

El triunfo que cambió su carrera

El momento más alto de Ruiz llegó en junio de 2019, cuando derrotó por nocaut técnico en siete rounds a Anthony Joshua (Al Bello/AFP)

El momento más alto de Ruiz llegó en junio de 2019, cuando derrotó por nocaut técnico en siete rounds a Joshua. Esa victoria le permitió arrebatarle el título unificado de la AMB, OMB y FIB.

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Matchroom y Eddie Hearn, director de la promotora, le dieron la oportunidad de retar a Joshua. Esa pelea surgió a partir de un mensaje de texto y se convirtió en uno de los resultados más recordados en la historia reciente de la división.

Meses después, en diciembre de ese mismo año, Ruiz perdió los campeonatos en la revancha con Joshua. Desde entonces, solo disputó tres peleas y busca terminar con esa inactividad este año para volver a pelear por un campeonato mundial.

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