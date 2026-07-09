Jugadores de México agradecen a la afición con emotivo video tras participar en el Mundial 2026

La Selección Mexicana dijo adiós al Mundial 2026 el pasado fin de semana, REUTERS/Eloisa Sanchez

El domingo 5 de julio finalizó la participación de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026. Al caer 2-3 contra la Selección de Inglaterra el sueño de llegar a 4tos de Final se esfumó después de vivir un torneo repleto de ilusión y armonía entre jugadores y afición.

El equipo de Javier Aguirre conectó en el público mexicano desde el día uno de la Copa del Mundo. Aquel vínculo acrecentó a través de los triunfos nacionales contra Corea del Sur (1-0), Chequia (3-0) y Ecuador (1-0) que la posibilidad de eliminar a Inglaterra era una posibilidad.

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El estadio Ciudad de México se convirtió en el epicentro para la última llamada en dejar fuera a un grande y ser uno de los ocho mejores del Mundial 2026, pero no fue así, el Tri cayó ante los Tres Leones con honor y garra que los fanáticos nada tuvieron que reprochar a esta selección.

Al romper filas, jugadores como Julián Quiñones y Gilberto Mora fueron recibidos como héroes en diferentes aeropuertos, mientras que Jesús Gallardo recibió serenata por parte de sus vecinos al dejar el corazón en la cancha y hacer que todo el país se sienta orgulloso de ser mexicano.

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Conmovedor agradecimiento

El Tri quedó fuera del Mundial 2026 en 8vos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez

Ahora tocó el turno de los seleccionados nacionales en dar las gracias a la gente que acompañó en esta aventura histórica por la Copa del Mundo, por medio de un video que recorre las redes sociales durante la noche de este miércoles 8 de julio del 2026.

Los jugadores: Guillermo Ochoa, Armando González, Erik Lira Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Rangel, Raúl Jiménez, Álvaro Fidalgo, Luis Romo, Israel Reyes, Orbelín Pineda, Santiago Giménez, César Huerta, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Carlos Acevedo, Alexis Vega, César Montes, Mateo Chávez, Guillermo Martínez y Gilberto Mora dedicaron unas palabras a los incondicionales tras formar parte de un Mundial memorable en nuestro país.

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¿Qué dijo cada seleccionado?

La Selección Mexicana compartió frases de agradecimiento por histórico Mundial 2026 en nuestro país.

Guillermo Ochoa: "Gracias por acompañarnos".

Armando González: “Gracias por cada porra”.

Erik Lira: “Gracias por no dejar de creer”.

Roberto Alvarado: “Gracias por su aliento”.

Julián Quiñones: “Gracias por ser nuestra fuerza”.

Raúl Rangel: “Gracias por creer”.

Raúl Jiménez: “Gracias por estar con nosotros“.

Álvaro Fidalgo: “Gracias por darlo todo“.

Luis Romo: “Gracias por su apoyo incondicional”.

Israel Reyes: “Gracias por impulsarnos”.

Orbelín Pineda: “Gracias por soñar con nosotros”.

Santiago Giménez: “Gracias por nunca rendirse”.

César Huerta: “Gracias por hacer historia con nosotros”.

Luis Chávez: “Gracias por seguirnos”.

Brian Gutiérrez: “Gracias por su energía”.

Obed Vargas: “Gracias por su pasión”.

Johan Vázquez: “Gracias por inspirarnos”.

Jesús Gallardo: “Gracias por confiar”.

Jorge Sánchez: “Gracias por alentarnos”.

Edson Álvarez: “Gracias por vivirlo”.

Carlos Acevedo: “Gracias por estar siempre”.

Alexis Vega: “Gracias por cada grito”.

César Montes: “Gracias por apoyarnos”.

Mateo Chávez: “Gracias por sentirlo”.

Guillermo Martínez: “Gracias por cada aplauso”.

Gilberto Mora: “Gracias por su entrega”.

Mientras que la publicación de la Selección Nacional de Futbol dice lo siguiente: “¡Gracias! Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso. Sigamos juntos, todos somos México“.

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