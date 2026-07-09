México

Jugadores de México agradecen a la afición con emotivo video tras participar en el Mundial 2026

Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Gilberto Mora y el resto de la selección expresó su gratitud al público por hacer historia juntos en la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
La Selección Mexicana dijo adiós al Mundial 2026 el pasado fin de semana, REUTERS/Eloisa Sanchez
La Selección Mexicana dijo adiós al Mundial 2026 el pasado fin de semana, REUTERS/Eloisa Sanchez

El domingo 5 de julio finalizó la participación de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026. Al caer 2-3 contra la Selección de Inglaterra el sueño de llegar a 4tos de Final se esfumó después de vivir un torneo repleto de ilusión y armonía entre jugadores y afición.

El equipo de Javier Aguirre conectó en el público mexicano desde el día uno de la Copa del Mundo. Aquel vínculo acrecentó a través de los triunfos nacionales contra Corea del Sur (1-0), Chequia (3-0) y Ecuador (1-0) que la posibilidad de eliminar a Inglaterra era una posibilidad.

PUBLICIDAD

El estadio Ciudad de México se convirtió en el epicentro para la última llamada en dejar fuera a un grande y ser uno de los ocho mejores del Mundial 2026, pero no fue así, el Tri cayó ante los Tres Leones con honor y garra que los fanáticos nada tuvieron que reprochar a esta selección.

Al romper filas, jugadores como Julián Quiñones y Gilberto Mora fueron recibidos como héroes en diferentes aeropuertos, mientras que Jesús Gallardo recibió serenata por parte de sus vecinos al dejar el corazón en la cancha y hacer que todo el país se sienta orgulloso de ser mexicano.

PUBLICIDAD

Conmovedor agradecimiento

El Tri quedó fuera del Mundial 2026 en 8vos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Tri quedó fuera del Mundial 2026 en 8vos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez

Ahora tocó el turno de los seleccionados nacionales en dar las gracias a la gente que acompañó en esta aventura histórica por la Copa del Mundo, por medio de un video que recorre las redes sociales durante la noche de este miércoles 8 de julio del 2026.

Los jugadores: Guillermo Ochoa, Armando González, Erik Lira Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Rangel, Raúl Jiménez, Álvaro Fidalgo, Luis Romo, Israel Reyes, Orbelín Pineda, Santiago Giménez, César Huerta, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Carlos Acevedo, Alexis Vega, César Montes, Mateo Chávez, Guillermo Martínez y Gilberto Mora dedicaron unas palabras a los incondicionales tras formar parte de un Mundial memorable en nuestro país.

¿Qué dijo cada seleccionado?

La Selección Mexicana compartió frases de agradecimiento por histórico Mundial 2026 en nuestro país.

Guillermo Ochoa: "Gracias por acompañarnos".

Armando González: “Gracias por cada porra”.

Erik Lira: “Gracias por no dejar de creer”.

Roberto Alvarado: “Gracias por su aliento”.

Julián Quiñones: “Gracias por ser nuestra fuerza”.

Raúl Rangel: “Gracias por creer”.

Raúl Jiménez: “Gracias por estar con nosotros“.

Álvaro Fidalgo: “Gracias por darlo todo“.

Luis Romo: “Gracias por su apoyo incondicional”.

Israel Reyes: “Gracias por impulsarnos”.

Orbelín Pineda: “Gracias por soñar con nosotros”.

Santiago Giménez: “Gracias por nunca rendirse”.

César Huerta: “Gracias por hacer historia con nosotros”.

Luis Chávez: “Gracias por seguirnos”.

Brian Gutiérrez: “Gracias por su energía”.

Obed Vargas: “Gracias por su pasión”.

Johan Vázquez: “Gracias por inspirarnos”.

Jesús Gallardo: “Gracias por confiar”.

Jorge Sánchez: “Gracias por alentarnos”.

Edson Álvarez: “Gracias por vivirlo”.

Carlos Acevedo: “Gracias por estar siempre”.

Alexis Vega: “Gracias por cada grito”.

César Montes: “Gracias por apoyarnos”.

Mateo Chávez: “Gracias por sentirlo”.

Guillermo Martínez: “Gracias por cada aplauso”.

Gilberto Mora: “Gracias por su entrega”.

Mientras que la publicación de la Selección Nacional de Futbol dice lo siguiente: “¡Gracias! Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso. Sigamos juntos, todos somos México“.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué pasó con el caso de Octavio Ocaña, el actor de Vecinos? Su hermana da detalles de la batalla legal

Bertha Ocaña sigue buscando justica por el caso de su hermano, y actualiza en qué va la batalla legal que sostiene la familia

¿Qué pasó con el caso de Octavio Ocaña, el actor de Vecinos? Su hermana da detalles de la batalla legal

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren

El corredor mexicano olvidará el sueño de correr en la F1 para mantener el enfoque en la IndyCar Series, donde recién ganó en Mid-Ohio

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren

Las señales que suelen pasar desapercibidas en niños con Altas Capacidades: cómo saber si tu hijo es “superdotado”

Este término abarca varias manifestaciones, no solo el clásico “coeficiente intelectual alto” o superdotación. Incluye también talento específico en áreas como matemáticas, música, arte, deportes o habilidades sociales

Las señales que suelen pasar desapercibidas en niños con Altas Capacidades: cómo saber si tu hijo es “superdotado”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Senadores panistas advierten incremento de tensión entre México y EEUU por caso “Mayo” Zambada

Los senadores panistas consideran que la tensión entre los gobierno de México y Estados Unidos ha escalado por la detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada

Senadores panistas advierten incremento de tensión entre México y EEUU por caso “Mayo” Zambada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Estos son los tres principales líderes del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho”, según EEUU

Por qué la FGR relaciona a Ovidio “El Ratón” Guzmán con el secuestro de El Mayo Zambada

Ejército y Policía Estatal despliegan operativo en la sierra de Chilpancingo tras reportes de disparos

Omar García Harfuch confirma la muerte de “El Texas” en Culiacán, era el jefe de plaza de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo enfrenta críticas por los procedimientos en su rostro: “Soy una persona muy coqueta”

Galilea Montijo enfrenta críticas por los procedimientos en su rostro: “Soy una persona muy coqueta”

Ana Serradilla rompe el silencio tras perder la posibilidad de ser madre: “Me duele mucho”

Christian Nodal, José Madero y Juanes los conciertos que amenizarán la Feria de Huamantla 2026

¿Quién es Ximena Herrera? La tercera confirmada de La Casa de los Famosos México 4

El famoso maquillista Alfonso Waithsman revela por qué no volvería a trabajar con Cecilia Suárez

DEPORTES

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren

Así lucen los primeros cambios en el Estadio Ciudad de México para el inicio de la Liga MX

Oficial: Chivas presenta su uniforme para el Apertura 2026

Ex campeón mexicano regresa al boxeo tras firmar un jugoso contrato: “Vamos a dar un golpe de autoridad”

Cruz Azul espera ofertas por Erik Lira: Huiqui respalda su compromiso con el club