Es que “Nole” parecía estar en problemas después de perder el segundo y tercer set. El serbio demostró muchos síntomas de cansancio e imprecisiones durante esos momentos, mientras que su entrenador le aseguraba que estaba deshidratado: “Definitivamente no me sentía bien. No sabía lo que iba a pasar. Intentaba mantenerme vivo mental y emocionalmente”, dijo.