Los Trail Blazers, por su parte, ya homenajearon a Kobe con las violaciones de 24 y 8 segundos haciendo referencia a sus dorsales en el choque ante los Indiana Pacers. "Simplemente no sabes como vas a reaccionar ante un partido así. No sabes qué vas a sentir justo en el momento. Es imposible", develó Carmelo Anthony, ex compañero de Kobe en la selección estadounidense.