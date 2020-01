Mariana Clemente explicó en la red social que fueron detenidos por los agentes capitalinos sin ninguna explicación y que además querían revisarla sin tener una orden que avalara la petición: “Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa y al decirle que no, se me subió encima y me golpeó”.