Comienza in media res, un pase apurado al arquero Peter Schmeichel, quien despeja con violencia. La pelota vuela y pasa la mitad de cancha. Los centrales del Crystal Palace retroceden apurados, Eric Cantona, el número 7 del Manchester United, también parece perseguir la pelota. Sólo parece. No busca la pelota; quiere revancha de todas las patadas que le pegaron en el primer tiempo. Y, también, del forcejeo inicial apenas el arquero danés del United rechazó. De pronto se ve caer al defensor local Richard Shaw, el juez de línea más cercano agita el banderín frenéticamente, el público local, Cantona se muestra indiferente como quien acaba de restablecer la justicia, el resto de los jugadores llega corriendo y empieza a conformar una conglomeración de hombres indignados. El referí desde lejos, al trotecito, enarbola la tarjeta roja; no necesita estar cara a cara con el infractor. Cantona ve la tarjeta a distancia y no duda de que él es el destinatario. Alguno lo empuja levemente, otro le pega un pelotazo, pero a él no le importa. No protesta. Gira, amaga con ir para un lado, no sabe qué hacer. Trata de contenerse. La cancha se convirtió en un hervidero. Aunque en las imágenes no se aprecie con claridad, Cantona le pegó un patadón al rival mientras corría en busca de esa pelota aérea. Sabe que se equivocó pero también sabe que ese hombre diminuto y con cara de bancario que lo acaba de expulsar no hizo bien su trabajo el resto del tiempo. Cantona encara hacia el costado del campo, se va para los vestuarios mientras los demás se empujan, se insultan, se amenazan. Éric inició todo, pero ya no le interesa lo que sucede: demasiada gente involucrada. Y él, siempre, es el protagonista estelar. El director de cámaras, puro instinto, ignora el tumulto y se queda con Cantona. Un personaje trágico. Siempre el pecho inflado y la cabeza levantada, un hombre erecto, que no muestro remordimiento, aunque sí una leve indignación. Cada tanto menea la cabeza como no queriendo aceptar la expulsión. Luego, un gran movimiento dramático. Se baja el cuello de la camiseta. Eso puede tener un sólo significado: es la aceptación de que el partido terminó para él. Decide salir por dónde está su director técnico, Alex Ferguson (todavía no había sido nombrado Sir). Ferguson no le dedica a su jugador ni una mirada. Sigue lo que pasa en el campo de juego, no desvía sus ojos. Ese es su castigo para su díscola estrella (y también un gesto sabio y cauto: Ferguson sabe que la respuesta de Cantona puede derivar en un escándalo; mejor tratar estos asuntos en la intimidad). El director de cámaras, una vez que Cantona traspasa la línea de costado, vuelve al árbitro. Bajito, con poco pelo, un bigote antiguo, todavía vestido de negro, no sabe cómo reanudar el juego; utiliza la táctica de mirar el horizonte, como si la solución estuviera treinta metros más adelante.