El hecho ocurrió cuando Alfredo Morelos llegó a su hogar y se percató que alguien estaba debajo de su vehículo. El intruso, al ver al goleador del club escoses, huyó y no pudo ser encontrado. Su entrenador, el ex capitán inglés Steven Gerrard, comentó: “Manejó la situación extremadamente bien, probablemente mejor de lo que lo hubiera hecho yo. No puedo entrar en muchos detalles, pero él está bien y estuvo bien esta noche”. El ex Liverpool mostró su apoyo para con el jugador por este lamentable hecho, agregando: “Ahora me dicen que es una investigación policial, así que lo apoyaremos.”