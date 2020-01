Otro de los testigos, Kathy Sonnad, de 40 años, dio su versión a PhillyVoice: “Me estaba acercando a mi calle y escuché este helicóptero muy ruidoso. Tenemos muchos helicópteros que van y vienen de Santa Bárbara, mucha gente tiene helicópteros privados aquí, los escuchamos, pero esto fue inusual. Fue increíblemente fuerte, sonaba como si estuviera tan bajo como una azotea. Provenía del oeste hacia el este, una ruta típica. Escuché un sonido muy fuerte pero no vi mucho debido a la densa niebla. Fue justo encima de la cabeza y luego, cinco segundos después, no escucho motores, nada. Simplemente no había nada. Absolutamente nada todavía”. Segundos más tarde, escuchó la explosión.