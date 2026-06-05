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Como película: robaron tráiler, los persiguió la policía, chocaron 7 autos y así terminaron en Hidalgo l Video

Cuando la policía les cerró el paso de frente, los ladrones les aventaron el vehículo y lesionaron a un elemento que logró meterse a la unidad a segundos de ser embestido

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Imágenes de videovigilancia y video en sitio registran una movilización policial involucrando un tractocamión rojo con remolque tipo cisterna. Se observan calles urbanas y carreteras con tráfico vehicular. Personal de seguridad pública interviene en la detención del vehículo pesado en una vía pública. El camión se muestra posteriormente detenido al borde de una carretera, culminando la operación de recuperación en Tizayuca, Hidalgo.

La persecución de un tráiler robado sobre la autopista México-Pachuca dejó al menos siete vehículos dañados, un policía lesionado y dos presuntos responsables detenidos, luego de un operativo que comenzó en Tizayuca, Hidalgo, y se extendió hasta la zona de Tepojaco, cerca de la desviación al AIFA, según la información del texto fuente. El caso volvió a colocar el foco en el robo de transporte de carga en carreteras del país por el riesgo que representa para automovilistas, agentes y operadores.

El dato más amplio sobre los daños materiales apunta a que la unidad pesada impactó varios autos particulares y también una patrulla que participaba en la movilización. El saldo referido en el texto fuente menciona al menos 7 vehículos afectados, además de una unidad de la Policía Estatal que chocó contra una camioneta particular durante el operativo.

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La movilización comenzó después de un reporte por el robo de un tractocamión tipo cisterna en el municipio de Tizayuca. A partir de ese aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Estatal y la Guardia Nacional desplegaron acciones de localización y seguimiento para recuperar la unidad.

El operativo se extendió por varios kilómetros hasta Tepojaco

Traas robar un tráiler con hidrocarburo, los ladrones fueron interceptados por la policía, les aventaron el vehículo y aventaron a siete vehículos pero dos fueron capturados Foto: Captura de pantalla
Traas robar un tráiler con hidrocarburo, los ladrones fueron interceptados por la policía, les aventaron el vehículo y aventaron a siete vehículos pero dos fueron capturados Foto: Captura de pantalla

La persecución se desarrolló sobre diversos puntos de la autopista México-Pachuca mientras el conductor de la pesada unidad intentaba escapar a alta velocidad. De acuerdo con el texto fuente, durante la fuga el tractocamión avanzó de manera imprudente para evadir el cerco policial que se cerraba sobre la vialidad.

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Ese intento de huida provocó choques contra automóviles particulares que circulaban por la zona. Las afectaciones materiales se tradujeron en filas largas de coches detenidos y en una fuerte presencia de unidades de emergencia y seguridad en el corredor carretero.

El punto donde terminó la persecución fue Tepojaco, en el municipio de Tizayuca, según el texto fuente. Ahí, los elementos de seguridad interceptaron la unidad y realizaron la detención de dos presuntos responsables.

En otra parte del material proporcionado se menciona un saldo de 3 sujetos detenidos y armas de fuego aseguradas. Esa diferencia queda asentada como parte de la información contenida en el propio texto fuente, que también identifica la recuperación del tractocamión como resultado del despliegue policial.

Tres de cuatro ladrones de tráiler en Tizayuca, Hidalgo fueron detenidos
Tres de cuatro ladrones de tráiler en Tizayuca, Hidalgo fueron detenidos

Un agente lesionado recibió atención médica y fue reportado fuera de peligro

Entre las personas afectadas por la persecución estuvo un agente policiaco. El texto fuente indica que el elemento resultó lesionado durante los hechos y recibió atención médica inmediata.

Su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro. También se menciona que una persona resultó lesionada tras ser impactada por el tráiler durante la fuga y que, junto con los detenidos, fue trasladada a un hospital de la zona para valoración médica y los procedimientos correspondientes.

La respuesta directa a lo ocurrido es esta: un tractocamión con reporte de robo intentó escapar de las autoridades por la autopista México-Pachuca, chocó contra varios vehículos durante la huida y terminó asegurado por corporaciones de seguridad en la zona de Tepojaco. El operativo dejó daños materiales, lesionados y detenciones.

Las autoridades mantuvieron presencia operativa en el sitio después del aseguramiento del vehículo. El objetivo de esas diligencias fue recabar indicios y determinar la mecánica exacta de los hechos relacionados con el robo del tractocamión y la secuencia de choques ocurridos durante la persecución.

Las imágenes difundidas en redes sociales, descritas en el texto fuente, muestran la velocidad de la unidad, el despliegue de patrullas y el cierre paulatino del paso al tractocamión. También exhiben la saturación vehicular que provocó el episodio en una de las rutas de conexión hacia el AIFA.

El hecho ocurrió en un tramo carretero con tránsito constante de vehículos particulares y de carga, lo que elevó el riesgo para quienes circulaban por la zona. El pánico entre conductores se produjo cuando la unidad pesada golpeó autos a su paso mientras buscaba abrirse camino.

El texto fuente ubica el robo del tractocamión a la altura de Tepojaco, en Tizayuca, Hidalgo. A partir de ese punto, las corporaciones iniciaron la persecución operativa que atravesó varios kilómetros hasta lograr el cierre de paso y el aseguramiento de la cisterna.

Después del incidente, las instancias de seguridad continuaron bajo presencia operativa para atender el caso. La información disponible en el texto fuente no agrega, por ahora, más detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el posible destino de la unidad robada.

El caso también expone una constante en las carreteras mexicanas: el robo de transporte de carga no solo genera pérdidas económicas, también pone en riesgo directo a quienes transitan por autopistas donde las persecuciones pueden derivar en choques, cierres a la circulación y personas lesionadas.

  • La persecución de un tráiler robado en la autopista México-Pachuca dejó al menos 7 vehículos dañados y un agente lesionado.
  • El operativo comenzó en Tizayuca tras el reporte de robo de un tractocamión tipo cisterna y concluyó en Tepojaco, cerca de la desviación al AIFA.
  • El texto fuente menciona dos presuntos responsables detenidos, aunque otra parte del mismo material refiere 3 sujetos detenidos y armas aseguradas.

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