“¿Dybala enojado? No me importa. El juego pedía la sustitución y actué en consecuencia. Si Paulo se enfada, pero rinde en el campo, yo estoy contento. Si cada vez que los jugadores se comportaran así fueran despellejados por la prensa, probablemente no lo volverían a hacer, pero si en cambio siempre tienen la razón...”, expresó el DT en conferencia de prensa cuando fue consultado por el gesto del argentino.