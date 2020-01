No obstante, además de la polémica por el modo de elección de los dos restantes participantes de los cuatro finales en Arabia Saudita, se abrió otra por la forma de repartir el dinero. De los 40 millones de euros para esta temporada, seis irán para Real Madrid y Barcelona, tres para el Atlético Madrid y dos para el Valencia, que fue el único de los cuatro que se quejó, porque se terminó privilegiando lo que vende cada uno y no el mérito deportivo. Sumado a todo ello, entre los cuatro clubes no pudieron llegar a los mil aficionados que viajaron a territorio árabe. Se calcula que para alentar a sus equipos, cada uno de los hinchas debió pagar alrededor de tres mil euros, y en más de un caso, fueron los propios clubes los que se terminaron haciendo cargo de comprarles las entradas.