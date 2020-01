Por otra parte, también le preguntaron con qué futbolista hubiera querido compartir terrenos de juego y no pudo escoger solo uno: “Es difícil... Hay muchos jugadores con los que me gustaría haber jugado. ¿Sólo puedo elegir uno? Puedo elegir más... Romario es uno de ellos, Ronaldo, por más que haya jugado en una despedida con él, Zidane e Ibrahimović”.