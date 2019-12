El ex futbolista, que vive en su granja en la ciudad de Bobbio, Piacenza (norte de Italia), contó qué hace actualmente: “Soy panadero y leñador. La panadería no es mía, trabajo allí cuando están mis amigos. No puedo quedarme quieto: si no estoy en la panadería, estoy en el tractor en las montañas cortando madera”.