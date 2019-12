No creo poder encontrar las palabras para decirles lo que siento, pero lo voy a intentar. Llegué a León con tan solo 19 años, y era la primera vez que me iba a vivir lejos de casa. Venía con incertidumbres, pero nunca con duda. Sabía que era la oportunidad que necesitaba para crecer y despegar mi carrera. A pesar de que nunca hubo miedos ni dudas en mi cabeza, tampoco me pude imaginar lo increíble que sería esta experiencia. Desde el primer día, la ciudad me abrió los brazos y me recibió como uno de los suyos. Nunca olvidaré todo lo que hicieron por mí”, se lee en la primera parte de la carta.