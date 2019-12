“Se siguen preparando al doble para seguir creciendo, aprovechando fechas FIFA para tener partidos contra otras selecciones. Algo que en México no se ha hecho mucho. En el pasado mundial no se clasificó, que es algo extraño, y se pensaría que con la creación de la liga se podría nutrir bien las diferentes categorías de selectivos nacionales, pero creo que no se les está dando la importación que se merecen. Ojalá que sólo sea sido una mala racha y se retome el camino hacia el crecimiento como se venía haciendo”, añadió la delantera.