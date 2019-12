También habló sobre la intención de Ricardo Peláez de mantenerlo en el equipo que dirige el Flaco Tena, aunque apuntó que ya cumplió todas sus metas en México. “Quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, que me ven de buena manera, muchas veces hay que analizar las situaciones, estoy contento, es un equipo que quiero, pero siento que ya cumplí los sueños acá y gané todo, un cambio no vendría mal, es momento de regresar lo que Chivas me dio”, aseveró.