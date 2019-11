El columnista explicó que Pulido no se iría a Estados Unidos porque no ganaría lo mismo que en Verde Valle. “Eso sí, ya me dijeron por qué están sembrando la idea de que puede salir. Resulta que aunque le queda contrato vigente con el Rebaño, a Puligol se le metió un gusanito: ¿Por qué gana menos que el delantero que más cobra en el Guadalajara y que no anota? Ya saben de quién hablo, agregó.