Este fin de semana, en un documental realizado por la plataforma OTRO que lleva el título de “Becoming Leo Messi” (‘Convirtiéndose en Messi’), se refirió nuevamente a la relación que tiene con sus hijos: “La familia para mí lo es todo, incluso más desde la llegada de mi primer hijo, Thiago. Me cambió la vida totalmente y la manera de pensar, de ver las cosas. Y ahora con Mateo sigo teniendo una familia, gracias a Dios, espectacular. Me llena en todos los sentidos y soy un padre que tiene la suerte de pasar muchísimo tiempo con ellos por lo que hago, que me permite disfrutar muchísimo con ellos. Aunque lo encontré cansador, pero intento siempre estar con ellos, disfrutar cada momento y ser muy presente en todo”, explicó.