“Va a llegar un tiempo en que mi edad no me va permitir estar a la altura de lo que precisa el Barcelona para competir”, aseguró Luis Suárez y agregó: “Pero mientras pueda, mientras tenga la fuerza que me traigan competencia es mucho mejor. Será mejor para mí porque me exigirá, será mejor para el club porque se alimentará la competencia y será mejor para el futuro porque podrán ir preparando a un futbolista con la ayuda de todos los grandes jugadores que tiene el Barcelona”, determinó.