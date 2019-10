Si algún elogio había quedaba pendiente para su ex dirigido, Pep le dio los méritos a las estrellas de aquel plantel por los logros obtenidos entre los que se destacan dos Champions League: “El fútbol es de los futbolistas. Hay muchos entrenadores buenos que no han ganado nada porque no han tenido a gente como Messi, Xavi... Me dieron el primer equipo, tenía un presidente cojonudo (Laporta), unos futbolistas con edad cojonuda y con un tío (Leo) que nunca habrá otro igual. He tenido grandes clubes detrás que me han ayudado y he tenido jugadores brutales detrás”.