El ahora director técnico del Manchester City contó que al arribar al conjunto catalán fue advertido sobre la existencia de una joya en la Masía: “Alguien de la cantera ya me había dicho que había uno muy bueno. Me dijeron que era muy pequeño, pero que metía muchos goles y que regateaba muy bien. No le conocía y un día lo vi con su padre en la tienda Nike en El Prat. Lo vi pequeño y tímido y pensé, ¿este es ese tan bueno como dicen?...”