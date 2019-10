Juventus no podía quebrar al Genoa en Turín, por la décima fecha de la Serie A de Italia y, en consecuencia, no lograba arrebatarle la cima de la tabla de posiciones al Inter. Corría el cuarto minuto del tiempo de descuento cuando Cristiano Ronaldo dominó el balón sobre el costado derecho del área, con la intención de desequilibrar. Enganchó hacia adentro ante la marca de Antonio Sanabria y cayó al césped. Inmediatamente, el árbitro Antonio Giua sancionó penal, a pesar de que el paraguayo se acercó para reclamarle, con el índice enarbolado, indicando que no lo tocó. El delantero portugués, de 34 años, ejecutó abajo y a la derecha del arquero Radu, para decretar el 2-1 y la victoria de la Vecchia Signora.