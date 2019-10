Ibrahimovic, en el medio de los rumores que lo ponen como posible refuerzo del Napoli en el próximo mercado de pases, alimentó las versiones y puso en duda su futuro en la liga estadounidense con una frase fiel a su estilo: “Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”.