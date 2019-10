Además de elegir a los que serían sus compañeros ideales, Jordan aprovechó la entrevista para dejar en claro su postura sobre la valoración de uno de los mejores jugadores de esta época. “Espero que no se moleste, pero... Es un gran jugador, pero no de la talla del Salón de la Fama, todavía”, analizó el ex basquetbolista sobre Stephen Curry, considerado uno de los mejores tiradores a larga distancia. Como líder de Golden State, el 30 de los Warriors condujo a su equipo a ganar tres anillos de la NBA.