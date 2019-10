Después de lo sucedido con la firma de la ley “Fair Pay to Play”, la NCAA todavía no emitió un comunicado oficial con comentarios sobre la medida. Hace menos de un mes, en el escrito que presentó Mark Emmert, presidente del ente que rige el destino del deporte universitario en EEUU, la mirada de la NCAA fue clara: "si este proyecto se convierte en ley, las 58 escuelas pertenecientes a California no podrían competir en los torneos”, citó el comunicado.