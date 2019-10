Uno de los que se refirió sobre la forma de ser del capitán del Barça en la intimidad fue un ex arquero del conjunto catalán. “No lo parece, pero es una persona cachonda, hace reír en el vestuario. A lo mejor no es una persona que esté todo el día hablando, no es como Piqué. Estoy muy contento de cómo me trató”, comentó Jordi Masip, el hoy guardameta del Real Valladolid, en diálogo con Mundo Deportivo.