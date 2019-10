El foco está puesto en la temeraria actitud de Charles, pero también en cómo un sector legendario del GP de Japón perdió su mística con los años a raíz de la tecnología que facilita el trabajo de los conductores. “¿Por qué no quitan la dirección asistida si es tan fácil? A esa velocidad, con esos neumáticos y esa fuerza descendente, todavía debería ser un desafío y claramente no lo es”, se preguntó en redes el piloto de IndyCar y ex F-1 (Marussia Team en 2013 y 2014) Max Chilton.