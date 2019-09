Paula Leca reveló que esto sucedía "casi todas las noches cada semana" y que siempre se lo cuenta a familiares amigos, aunque algunos desconfían de su relato: "Todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía".