El líder del ranking es Sergio Ramos, por sus tatuajes en su mano izquierda, que poseen un mensaje oculto. El futbolista del Real Madrid es seguido por el ex boxeador Mike Tyson, cuyo dibujo en el rostro no es de los más agradables según los votantes. El podio lo cierra Alessandro Diamanti, quien tiene varios tatuajes en sus brazos y piernas que no son sinónimo precisamente de obras de arte.