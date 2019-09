"Está bien. Trabajé toda mi vida para probar que el sistema está ciego para detectar talento como el mío. Ahora, todo mundo lo ve y quieren que me conforme con el mismo sistema que me ha fallado todos estos años. 'No estoy enojado con nadie. Solo pido libertad para probar que están mal'. Déjenme ir", fue la petición de Brown en sus redes sociales.