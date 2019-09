"No hago nada, siempre el ansia de jugar, se te viene todo completo, es lo que me pasa, siempre los nervios de cada partido y me ha tocado meter goles en el debut y ahora en Napoli. Primero estaba pensando que me metiera el DT, no había hablado con él y que me metiera en el medio tiempo fue muy bonito, en un estadio espectacular. Fue algo muy bonito y surgió todo lo demás", comentó.