Y el club, desde las redes sociales, se permitió aguijonear con la recuperación de Messi. Para ello, en la cuenta oficial de Twitter, embebió el mensaje del Barcelona en el que informó "Messi vuelve a entrenar con el grupo" y le adosó su impronta. "No tengas prisa, Leo. No hace falta que fuerces", escribieron los béticos. Para darle el marco de broma, agregó un par de emojis, entre ellos, el de la cabra, en inglés, GOAT (o las siglas de Greatest of all times; el mejor de todos los tiempos).