"Tengo un compromiso más grande, tengo que hacer más, no nada más ganar esta pelea y hacer historia", dijo Andy a ESPN. "Debo tener el hambre, la fe, las ganas de ganar y demostrarle a la gente que no fue un golpe de suerte, nosotros trabajamos duro, me tumbó, me levanté como un guerrero, y lo tumbé para atrás no una sino tres veces, hay que estar preparado", destacó.