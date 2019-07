"El hecho de que tenga una capacidad diferente no significa que haya limitaciones y barreras establecidas para mí", aseguró Leeper en diálogo con The Washignton Post. "Cualquier niño que esté en una silla de ruedas, o que sea ciego, no debe permitir que eso lo detenga. La gente te pondrá barreras y límites y te dirá que solo puedes hacer A, B, C y D. La realidad es que puedes hacer cualquier cosa".