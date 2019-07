Ronaldo posee cinco Balones de Or y cinco Champions League, entre otros trofeos, pero el más importante de todos fue el que conquistó con la selección de Portugal en 2016: "Todos los trofeos son importantes, pero posiblemente la Eurocopa es el trofeo más importante de mi carrera. Tiene un gusto especial y seguro que es el trofeo más especial que he ganado en mi carrera. No es lo mismo ganar con un club: las emociones son más grandes y eso hace que sea mucho más especial ganar con tu país".