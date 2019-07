"Ya hablé con 'Guti', con Andrés (Guardado), me contaron acerca de la gente, cómo es la vida allá, y me incliné más por la parte deportiva. De seguir creciendo, de terminar, de madurar, tengo muchas cosas que aprender y mejorar, pero sí tuvo que ver que mis compañeros me dieron buenas referencias de la vida y del país", explicó Álvarez Velázquez.