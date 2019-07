Antes de cruzarse con Halep en la final, Williams serefirió acerca del récord que podría haber alcanzado: "No es algo sobre lo que piense porque esto no va sobre 23, 24 o 25 (Grand Slam). Lo que importa es que salga ahí y dé lo mejor de mí misma sin importar el resto. No importa lo que haga porque siempre tendré una gran carrera", argumentó.